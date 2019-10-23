批韓國瑜農業政策 陳吉仲：把農民當政治提款機

2019-10-23 10:50

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會主委陳吉仲昨（22）日批評高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜的農業政策農產品要3成外銷、7成內銷，且要提高公糧價格，又要減少糧食安全百分比，是自我矛盾。韓國瑜則回應，要陳吉仲多下鄉傾聽，不要用冷冰冰的數字隱瞞真相，講風涼話。陳吉仲昨晚在臉書回嗆，韓國瑜快到選舉才請假下鄉，之前都不見人影。今（23）日陳吉仲再批韓國瑜把農民當政治提款機、政治跳板，嚴重傷害農業。

立法院經濟委員會今日審查農委會總預算。陳吉仲會前受訪時表示，不知道要稱韓市長還是總統參選人，他再批韓提的三支箭看來有許多言行不一、不專業，且自相矛盾。陳吉仲說，言行不一是去看韓國瑜今年拿的訂單跟執行率是否有達到？不專業是韓喊農產品要7成內銷、3成外銷，就是不專業，因為出去的農產品要有競爭力才會出去。而自相矛盾是，韓要提高公糧價格，又要減少糧食安全庫存量。

陳強調，如果韓市長願意了解整個農業政策，會很樂意請同仁提供資料給他。

另外，針對韓國瑜指陳吉仲要多下鄉別講風涼話。陳吉仲說，平常一定會到農村、漁村座談解決農民問題，不是選舉才下鄉，並反指韓是不是選舉才下鄉這個很清楚，韓不能把農民當政治提款機、政治跳板，嚴重傷害農業，農委會無法接受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法