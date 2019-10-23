人均預算六都最少 侯友宜喊話：請中央多點關愛眼神

2019-10-23 10:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天主持市政會議時，談到新北市財政困窘，他指出，不管是統籌分配稅款及一般性補助收入，或是總預算的人均獲配，新北都是六都最少的，恐影響市政建設及大台北地區未來發展，侯友宜隔空喊話說：「請中央多給新北市一點關愛的眼神。」

今年8月蔡英文總統到新北市視察捷運萬大─中和─樹林線工程進度時，侯友宜當面大吐苦水，爭取中央資源與經費補助。

侯友宜今天表示，萬大線第二期工程總經費550億元，中央僅補助174億元，中央補助款最多7成8，但是給新北市的補助不到4成。他強調，新北市在六都的中央統籌分配稅款及一般補助款、人均總預算都是最少的，新北市人口大幅成長，現在已超過400萬人，但是從2011年到2020年，人均獲配經費居然沒有成長，從1.06萬元下降到1.02萬元，是六都最少的城市。

侯友宜說，因為財政收支劃分法遲未修正通過，新北市得到中央的資源永遠是最少的，平均1年減少204億元，10年累計下來高達2040億元，對新北市處於軌道建設與重大建設高峰期而言影響甚鉅， 甚至影響大台北地區的發展。

「中央給的善意越來越少，給新北市的關愛越來越小。」侯友宜喊話，拜託中央多給新北市一點關愛的眼神，給予更多支持力量，中央、地方攜手合作，他會把市政做得有聲有色，但是希望中央在財政分配上，不要矮化新北市，讓新北市覺得委屈，這對市民很不公平，市府將努力開源節流，引進民間資源、活化資產並獎勵投資。

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