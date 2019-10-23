陳同佳案》黃暐瀚以肯亞案比喻 徐國勇駁：差太遠了

2019-10-23 09:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳投案一事引發軒然大波，媒體人黃暐瀚昨翻出內政部長徐國勇3年前針對「肯亞案」的說法，質疑徐「神打臉」自己。徐國勇今在立法院受訪時強調，將肯亞案拿來跟本案作比喻，是不正當的連結，肯亞案是我國人在海外犯罪，但港人並非我國國民，實在差太遠了，「昨天有在講這個的，我覺得是沒把事情搞清楚，隨便比擬！」

徐國勇表示，他要不客氣地講，請不要「XX比XX」，肯亞案的被告是中華民國國民，在海外犯罪當然要回來偵辦，同樣的道理，而港人在外地殺港人，然後回到香港，尤其經研判有預謀等情形的時候，「他們不辦就我們來辦」，因為犯罪地在台灣。

媒體追問，在永和分屍案的時候，是美國人殺加拿大人，為何台灣警方還跑到菲律賓押人？對此徐國勇表示，該案嫌犯跑到菲律賓去，菲律賓並非犯罪地，嫌犯也不是菲律賓人，因此菲律賓沒有管轄權，只能把嫌犯送到犯罪地或所屬國家，這是由菲律賓來做主權決定，而菲律賓考量台灣比較近，且犯罪證據都在台灣，所以決定送到台灣，這跟本案也不一樣。

徐國勇並批評，很多人在做這些比擬的時候，沒有把所有要素拿出來核對，就胡亂比擬一通，他要不客氣地講，這是不正當連結，「差太遠了，請他回去把這些東西弄清楚！」

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