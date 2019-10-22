帶回陳同佳 我刑事局下午發函聯繫 港警無下文

2019-10-22 20:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳明天將出獄，傳要來台投案，雖然台灣司法單位一直等不到港府的正面回應，但我方決定主動出擊，已於今天下午3時許，透過刑事局兩岸科去函香港警務處，希望港方協助我赴港人員確認嫌犯身分與帶回，但截至目前為止，港方均未回應。

據了解，刑事局與香港警務處為偵辦跨國刑案需求，就算兩岸急凍，但兩地警方仍有一定的聯繫管道，下午由刑事局兩岸科去函通知香港警務處，表示明天會有我方司法人員前往，希望對方給予協助，目前還在等待港方回應。

士林地檢署襄閱邱智宏表示，專案小組待命中，如獲港方回應，將派檢察官赴港處理，刑事局兩岸科表示也會派警官赴港予以協助。

陸委會傍晚與內政部、法務部合開記者會，陸委會副主委邱垂正指出，希望港方依先前公開承諾提供合法協助，就我方於去年3月16日、4月26日所提刑事司法互助請求書之請求事項及相關在港的卷證資訊，例如認罪書、庭訊口供等，提供我方赴港人員攜回。因本案犯嫌涉及重罪，為免犯嫌有逃亡、滅證之虞，希望港方協助我方赴港人員確認犯嫌身份及帶回。

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