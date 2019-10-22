秋行軍蟲肆虐 韓國瑜呼籲政府補助農民

2019-10-22 18:49

〔記者蔡宗勳／義竹報導〕韓國瑜今天下午到嘉義縣義竹鄉會勘秋行軍蟲疫情，農民反映，義竹鄉的玉米秋行軍蟲疫情最嚴重，吃完一株又一株，農民還抓秋行軍蟲給韓國瑜看，韓國瑜見狀直呼「這麼大隻」，農民無奈地說，「蟲兒是一暝大一寸，長很快」，韓國瑜說，秋行軍蟲疫情比想像中嚴重，建議政府給予適當補助，要照顧農民。

韓國瑜與農漁民座談，席間五厝村長顏福建議，目前玉米公糧收購價每公斤9元，希望提高玉米公糧收購價格，而且不能限制每公頃只有收購6噸公糧，剩下的只比照進口。

嘉義區漁會前總幹事李進添指出，養殖漁業成本增加，建議比照漁船用油補助來補助養殖用電；青農建議，政府要重視返鄕務農青年的資金需求等問題，不能讓青農自生自滅。

韓國瑜說，農民種玉米很辛苦，結果被秋行軍蟲傷害很大，這破壞性太強，呼籲政府採取補救措施，對玉米相關農友採取相關補助辦法；農民平均年齡62到63歲，保證會開始研究農業勞動力是否適當開放。

韓國瑜說，玉米價格很多年沒改變，一方面呼籲農政單位對於玉米始終固定價格、每公斤9元，不太合理，希望酌予提高，玉米農權益正在受損。

韓國瑜說，已經去很多地方反映這問題，電價愈來愈貴，他會來研究這問題；他說，虱目魚如沒有好的通路也沒辦法，今年年初，永安地區養石斑魚的價格一斤約50元，上個月他再去，一斤上漲為110元，因為有外銷，所以，農產品一定要外銷，由政府帶頭，他就鎖定香港、澳門，包括養鵝、養魚還有花農，打進香港、澳門市場，因為那裡70萬人，觀光客至少3800萬人，另外東南亞、日本都是很好的市場，他有機會，會帶著農民、漁民打進這些市場。

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