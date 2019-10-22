馬英九為陳同佳案哽咽 立委林靜儀批：這些事怎沒感覺？

2019-10-22 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕針對在台殺害女友的香港男子陳同佳是否來台灣受審，前總統馬英九今（22日）受訪抨擊蔡政府棄守主權，甚至還哽咽說「我真的非常難過」。對此，民進黨籍醫師立委林靜儀批評，香港女性受到港警性暴力、性騷擾等等，馬英九「你怎麼沒感覺？」

前總統馬英九今受訪表示，看到這幾天蔡政府對於「陳同佳案」荒腔走板的發言，非常難過，批評蔡政府只會不斷跳針說必須先建立司法互助。他還說自己也是2個女兒的父親，一個媽媽辛辛苦苦把女兒養大，燦爛美好的青春年華卻慘死臺灣，真的非常難過。

對此，林靜儀在臉書表示，先不論馬英九是學法律的，陳同佳案應該以司法互助港台合作，讓他得到應有的審判，而不是從香港縱放他來台灣自由行，兩手一攤說「你們就審啊」。

林靜儀更批評，若馬英九要訴求對於受害女性的不捨，那請問你，日前在香港曾經參與抗爭結果變成全裸浮屍的15歲游泳健將女學生、公開表示被港警性暴力的大學女生，還有在街頭抗爭者甚至非抗爭者被港警上下其手性騷擾的一樁一樁案子，「你怎麼沒感覺？」

對於馬英九批評政府高喊主權，卻放棄司法管轄權，重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張；總統蔡英文強調，台灣從來沒有放棄司法管轄權，國人應思考的是「為什麼香港放棄司法管轄權」。

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