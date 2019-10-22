港府若送陳同佳來台 蘇揆：我們一定辦

2019-10-22 15:35

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌下午於立法院備詢時，再度被問到「陳同佳案」的態度，蘇強調，香港若送人來台，「我們一定辦」，並批評過去港府對於台灣提出的司法互助不理不睬，現在卻態度丕變，其動機啟人疑竇，港府的背後就是中共，「企圖用送來台灣合理化送中條例，我們不會上當」。

立院院會今天進行對行政院長施政報告繼續質詢，國民黨立委孔文吉詢問蘇貞昌，指馬英九今天受訪表示，提及台灣放棄司法管轄權是出於政治考量，重視選舉的算計，還一度哽咽，心裡難過，昨天法務部長蔡清祥及陸委會副主委邱垂正發布記者會，他們的發言是否代表行政院的意見跟看法？

蘇貞昌表示，馬講錯了，我們沒有放棄司法管轄權，港人殺港人，現關在香港監獄，香港也是被害人家屬所在，具可及性與便利性，應即審理，過去我們有表達司法互助，港不理睬，現突說要來台，司法正義不能私了，要來必須隨附相關資料，基於司法互助給我們，審判才會完整。

蘇貞昌說，香港特首林鄭月娥就此案做政治操作，馬應對香港開槍多一點人權關懷，那時都沒聽到馬講什麼，現在突然又是哽咽、又是關心，雙重人權標準很奇怪。

孔文吉詢問，這起悲劇慘絕人寰，若週三羈押期滿送來台灣審判，我們如何處置？蘇強調，「香港送來我們一定辦」，但若無司法互助將偵辦困難，港府應將相關資料給我們，彼此互助，才能好好辦，司法空窗期是很不應該的。

對於一中圈套說，蘇貞昌強調，港府背後就是中國，現在態度丕變，陳同佳放出來是自由人，過去殺人逃掉，現在要回台投案，願意面對殺人案審判，這很奇怪，不管如何，我們有司法管轄權，只要香港跟我們司法互助，可以好好審判，港府不進行司法互助不應該。

孔文吉則說，希望可以先就個案進行處理，司法互助部分行政院還需努力，希望不要因為政治利益，傷害國家主權。

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