陳同佳案》黃承國：若知管浩鳴政協身分不會見面 徐國勇也拒二次會

2019-10-22 10:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國策顧問黃承國今年9月25日帶著具北京政委身分的香港聖公會教省秘書長管浩鳴見內政部長徐國勇，雙方談及港嫌陳同佳希望來台投案一事，引發藍營質疑是「中共代理人」；黃承國今日在立法院受訪澄清表示，他事先並不知管牧師的政協身分，若知情不會與其見面，後來管二次來台，徐國勇部長也拒絕與管見面。

黃承國指出，管浩鳴給他的名片寫著「香港聖公會教省秘書長」，管透過教會的教友牽線與他聯絡，表達希望與內政部長徐國勇見面，所以就約了9月25日下午，部長事先並不知要談陳同佳案，是見面時才談及，自己當天與管也是第一次見面。

黃承國提及，管是香港人，也是香港知名宗教人士，沒有提及有政協身分這件事，自己也不知道管是政委，因為陳同佳案涉及國安，所以才安排管與徐見面。

關於與管浩鳴的席間會談，徐國勇是否有承諾任何事情？黃承國說明，部長說這部分必須「政府對政府」，不是可以承諾的事情。

黃承國表示，政協身分是後來媒體揭露後他才知悉，這是香港一個案件犯人希望來台投案，管是站在教會立場來談，因為加害人、被害人雙方都是教會學校學生，管說因長期關注該案，希望能讓陳來台投案。

對於管來台接洽讓陳同佳投案一事背後是否有中國「政治操作」？黃承國指出，「這我不清楚」，這一切就是香港教會人士希望政府能提供一些協助。

「不清楚管有政協身分！」黃承國強調，徐國勇部長認為這件事必須「政府對政府」，他自己若早知道管是政協，就不會與他見面，更不要說是去見部長了。

對於國民黨批評這根本就是「中共代理人」，黃承國反駁說，「這批評我們承擔不起」，這件事是熱心協助，沒想到管的背景會引起這麼大一個風波；針對是否辭國策顧問？黃表示，「這跟那沒有什麼關係！」

黃承國透露，管9月24日第一次來台後，接洽時是用宗教人士的身分。後來管在10月14日第二次來台灣，有透過他想再與徐國勇見面，想談陳同佳來投案事情，第二次部長就拒絕與管見面了。

黃承國表示，這件事後續是讓政府部門去處理，由官方對官方，「就我而言，這件事就是協助宗教人士，就是這麼單純而已！」

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