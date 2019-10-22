兩岸政策協會民調 蔡英文支持度大勝韓國瑜

2019-10-22 10:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕2020總統大選倒數，根據兩岸政策協會民調顯示，在僅有蔡韓兩人參選情況下，蔡英文支持度50.8％，勝過韓國瑜（34.4％）16.4個百分點；相較於8月調查，韓國瑜支持度上升3.3個百分點。

若在蔡、韓、呂三人參選情況下，蔡英文（49.9％）支持度領先韓國瑜（32.9％）17.0個百分點，領先呂秀蓮（6.6％）43.3個百分點。此外，59.8％民眾看好蔡英文當選、28.6％看好韓國瑜、0.7％看好呂秀蓮當選。

被問到誰較有能力處理兩岸關係，42.0％選擇蔡英文、39.3％認為韓國瑜更有能力處理。對於前國安會秘書長蘇起認為蔡英文明年若繼續連任，兩岸關係將會火山爆發的說法，近6成民眾認為不贊成此說法，僅29.6％贊成。

此外，52.3％民眾認為蔡英文更有能力捍衛台灣主權，29.0％民眾認為是韓國瑜。在處理台灣外交問題上，46.9％民眾表示蔡英文更能夠處理台灣外交問題；35.3％%認為是韓國瑜。

韓國瑜上週為競選總統開始請假，58.5％民眾同意違背對高雄市民只在假日拚選舉的承諾這樣的說法，僅31.8％民眾不同意。蔡英文滿施政滿意度有45.5％，48.1％民眾不滿意。

這項民調是在108年10月19日至20日進行訪問。此次成功訪問1072位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。調查以台灣住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

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