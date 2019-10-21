柯P趴趴走又失言 國民黨批有市長比沒市長還糟糕

2019-10-21 15:13

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲近日中南部趴趴走為台灣民眾黨立委參選人助選，還開玩笑說一日雙塔靠「吃安非他命」，又對粉絲說「自殺能不能去河濱公園自焚？不要在公寓裡面自焚」等，台北市議會國民黨團書記長應曉薇等人今開記者會譴責柯，呼籲柯「把你的心找回來，多關心台北市政，現在有市長比沒有市長還糟糕」。

應曉薇批評，柯文哲忙著到中南部輔選，還揶揄高雄沒有市長，但國民黨團深刻感受，台北市有柯文哲比沒有柯文哲更糟糕，市民給了5年時間，柯卻什麼都沒做，豐功偉業卻是砍重陽敬老禮金、大巨蛋、台北藝術中心爛尾樓、內湖塞車等。

議員郭昭巖指出，柯文哲頻失言，做不好示範，恐誤導年輕人吸安非他命，也對自殺者欠缺同理心，面對雙子星案，柯罵民進黨亂搞，卻又選擇性失憶自己卡了大巨蛋5年，前陣子台北市都市設計審議委員會通過大巨蛋，簡直是髮夾彎；反觀高雄市長韓國瑜請假參選，不希望把行政資源跟選舉混為一談。

議員汪志冰酸說，柯文哲不選總統後，作為民眾黨主席，就必須假日走透透，拉抬民眾黨立委參選人小雞們知名度，博取網路聲量、媒體關懷，但只有啟動口無遮攔機制才能博取版面，用這麼low的方式！難怪柯日前台中為小雞輔選，冒出安非他命說。她批評，柯市政放一邊，選舉優先，吃盡北市府資源，好歹高雄市市長韓國瑜光明正大請假選舉。

議員張斯綱指出，柯文哲臉書專頁小編由北市府同仁擔任，有時候張貼市政訊息，有時張貼民眾黨資訊，如昨天就推薦民眾黨立委參選人，將柯文哲與民眾黨品牌合作，如臉書小編還領市府薪水、公家資源，就萬萬不可，犯了很嚴重的紅線，他呼籲釐清市府同仁有無利用上班時間經營黨務、輔選。

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