最佳黃金拍檔！林智堅挾高人氣組應援團助攻鄭宏輝選情

2019-10-21 14:39

［記者洪美秀／新竹報導］2020總統立委選舉逼近，選戰也逐漸加溫，新竹市長林智堅挾高人氣及高民調的五星市長之姿，近日也成立「小智市長熱血應援團」，為同黨的立委參選人鄭宏輝助攻，林智堅說，鄭宏輝是他的好夥伴，更是他的大師兄，兩人除拍競選影片合體宣傳，他也會在市政之餘，為鄭宏輝助選，讓明年總統與立委選舉在竹市開出雙贏紅盤。

新竹市黃金鐵三角陣容，是由市長林智堅、立委柯建銘和鄭宏輝所組成，3人也以「會做事新竹隊」，訴求中央地方團結打拚氣勢，先前民進黨立院總召柯建銘總召已用「最可靠的新竹人」推薦鄭宏輝，近日林智堅則以「最好的夥伴，共同為新竹加速」，力挺鄭宏輝進立法院。

林智堅與鄭宏輝兩人也選在17公里海岸線的豎琴橋拍攝競選合體影片，此處是攝影人、網美打卡的熱門景點，還曾登上日本Nikon年度月曆的封面，兩人拍攝影片的過程，不僅有九降風相伴，也吹起兩人齊打拚的熱血與熱血。

擔任民進黨總統及立委選舉新竹市主任委員的職務，林智堅近期也以「小智市長熱血應援團」，在選戰加溫此刻，為鄭宏輝助選助攻，而林智堅與鄭宏輝除是柯建銘在竹市重要的左右手，兩人對市政及選民服務也像兄弟般，是最佳合作夥伴，更培養出最佳默契，林智堅除強力推薦最佳夥伴鄭宏輝，也強調只有中央地方連線，才能讓新竹市建設加速起飛。

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