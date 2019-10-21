轟韓國瑜怎麼可能做好總統 林右昌解說原因…

2019-10-21 12:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今天上午幫民進黨立委蔡適應站台時，重砲抨擊國民黨總統提名人韓國瑜，林右昌說：「自己上週六（19日）到高雄，高雄人現在很悶，因為他們選了一個落跑市長，現在高雄市政府等於無政府狀態，一個總統候選人是這個樣子，這會做得好才是奇怪，市長就做不好了，總統怎麼可能做得好。」

蔡英文總統、立委蔡適應後援總會辦公室21日上午舉行成立大會。林右昌上台致詞時火力全開，對於國民黨總統提名人韓國瑜當選3個月，就請假拚選舉一事強烈抨擊。

林右昌說，基隆市小小的37萬人口，自己從早上拚到晚上，連續拚了4年，基隆市才有一些成績出來，一個市長只做3個月，就要跑去選總統，那等於是把高雄放空城，沒大人啦。家裡沒大人緊盯，市政就烏溜溜去了（台語），螺絲怎麼鎖得緊？

他表示，高雄市民很多人覺得很悶，因為現在高雄市政府等於無政府狀態，如果一個市長可以這麼做，那就別選，選副市長就好了，讓副市長去當市長就好了。

林右昌說，這是無法騙人的，市長如果沒盯住，市政很難快速的往前推動，更不用講說只做了3個月就跑去選總統，他提醒大家，一個總統候選人是這個樣子的，大家心裡要有一把尺，這會做得好才是奇怪，市長就做不好了？總統怎麼可能做得好。

林右昌強調，每個政治人物都很會講，但是自己做市長，只要說得出口，就一定要做得到，要是做不到，他就不會說出口，這是他做事原則，也是這幾年基隆市可以累積這麼多的進步，市民對基隆市政府有信心的原因，那就是他說到做到。

林右昌說，請大家明年1月11日，總統暨立委選舉投票，要支持小英總統順利連任，更要支持立委蔡適應連任，讓基隆市建設能繼續推動。

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