韓國瑜抵嘉》新港奉天宮拉布條歡迎 廟前路燈貼譏諷大字報

2019-10-21 11:51

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天下午2點將至嘉義縣新港奉天宮參拜，廟方已在廟前掛起歡迎韓國瑜的紅布條，不過「廟口男孩」也在路燈桿張貼大字報，譏諷國民黨與「 韓粉」造勢時猛搖國旗，但遇到「中共主子」來台就將國旗藏起來。

兩張大字報分別寫著「陳雲林來了啦，國旗趕緊收起來，不然主子會生氣」、「面對中共主子到來國旗銷聲匿跡，遇到造勢國旗飄飄，怪哉的政黨」。

讀者指出，這兩張大字報是在歡迎「韓粉」的同時，也提醒「 韓粉」如果有骨氣，也拿國旗在中共官員面前揮舞一下。

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