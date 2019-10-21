韓國瑜稱當選馬上收香港殺人兇嫌 趙天麟：可惡至極

2019-10-21 09:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕香港籍兇嫌陳同佳稱向台灣投案，國民黨提名總統參選人韓國瑜表示，當選馬上收他，民進黨立委趙天麟表示，關鍵時刻的判斷與決策，往往最能看出一個人的立場與意識形態，質疑韓無異於打從心底認同，並將落實《送中條例》結果，趙強調台港儘速洽簽完成司法互助協議，依協議將嫌犯引渡台灣審理才是上策。

警界人士也認為應該通案研究，不應只是個案處理，台港有必要簽署「司法互助協議」，才能真正打擊跨國犯罪，否則，偵辦網路恐嚇案時，一查到IP在香港就難突破。

趙天麟表示，香港籍兇嫌陳同佳殺害女友的刑案，對台港而言有上、中、下策，下策斷然不可接受，下策就是在北京及港府利用該案提出《送中條例》後，不處理台港司法互助協議，直接讓嫌犯「被（北京當局）自首」來台，就坐實了「台港澳都是中國一部分」。

他表示，韓國瑜曾進香港中聯辦，韓說當選後會收陳同佳，可見其政治立場和意識型態；港人最擔心的是北京當局認定的嫌疑犯，可從港澳送到中國大陸受審，形同瓦解一國兩制下香港的司法獨立，才會有今天的「反送中」運動，反觀台灣，不能自己掉落「一國兩制」的政治陷阱中。

趙天麟強調，香港人還在為僅有的部分民主自由法治拚命，北京與港府耍弄的低劣手段，司馬昭之心路人皆知，結果韓國瑜立馬呼應，他怒回「可惡至極」。

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