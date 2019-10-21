「我是團結的指標」 賴清德：2020是民主自由人權保衛戰

2019-10-21 09:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院前院長賴清德美國輔選最後一站於今上午（當地時間20日晚間）出席蔡英文總統美國紐約後援會。賴清德表示，2020選舉是民主、自由、人權的保衛戰；這場選舉一定要團結，若不團結，不一定能得到最後勝利，「但我是團結或是沒有團結的指標」。

賴清德說，因為民進黨1124大敗，加上國家主席習近平提出「習五點」，基層都很憂心，當時大家希望他出來承擔，因此他登記民進黨總統初選，也與支持者堅定完成初選程序，成功帶動民進黨士氣，這就是這場初選的意義。過程中他們進行君子之爭，沒有攻擊，是超越個人、派系，只為台灣的一場初選。初選已經結束，現在是團結的時候。

賴清德說，這場選舉一定要團結，若不團結，不一定能得到最後勝利，「但我是團結或是沒有團結的指標」，所以他一定要來到這裡，這是民主的必然，也是責任，希望大家都一定要回台灣投票。

賴清德說，2020選舉是民主、自由、人權的保衛戰。中國三番兩次打壓台灣，國際上拔我邦交國，阻擋台灣參加各項國際組織；對台灣內部，則用各種手段統戰、分化、操作假消息，打擊政府，影響台灣民心。如果中國佔領台灣，或台灣因為選錯人而走向一國兩制，台灣的民主就不見了。

賴清德提及，自由、民主、人權就像空氣，但失去的時候，大家就知道糟了。現在香港就面臨這樣的情況，香港人很勇敢和決心爭取他們的權利，超過百萬人出來參加一場場的遊行。

賴清德指出，蔡總統在今年國慶演說，提到台灣過去30年來，經歷823砲戰、退出聯合國、台灣危機、金融危機、石油危機，及一次次天災，但台灣人很團結共同面對。未來，中國對台灣施加的壓力會越來越大，這時需要海內外所有人團結在一起，用紐約世貿大樓再生的精神幫助台灣，支持蔡總統，讓蔡總統繼續發展經濟，照顧弱勢、推動改革、落實轉型正義，讓台灣可以壯大。

賴清德說，這幾年來，台灣一直走在創新的路上，包括經濟轉型、產業創新升級，幫助年輕人創意創業。創新經濟模式已經走出「貨出去、人進來」的傳統方式。希望海外鄉親以紐約創新的精神回台灣投蔡英文一票，讓台灣繼續在創新路上繼續發展，做世界的台灣。

賴清德最後再呼籲海外鄉親回台投票，他說，選舉有個很基本的道理，就是「票沒開出來不會知道結果」，一定要回來投這一票。若是因種種的事情感到不滿意而不想回來投票，但他也要說，這不是支持個人，這是支持台灣。

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