6點聲明回擊港府 陸委會：政治操作、凸顯送中邏輯

2019-10-20 23:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港特區政府今晚發表6點聲明，否認政治操作陳同佳案，並強調現「無法律」與台灣進行刑事司法協作，呼籲台方務實積極接收自首人士。陸委會晚間反批投案安排顯見政治力量操作，且所謂「無法律」，正是因把台灣視為中國一部分，所以台港間不能進行司法互助協商，是處心積慮凸顯「港府沒有管轄權，所以必須送中」的邏輯。

港女命案兇嫌陳同佳23日將出獄，近日在北京勸說下，傳出出獄後想到台灣投案；陸委會則強調港府要把完整罪證交給我方，才會讓陳同佳入境，形同拒絕。

香港特區政府今晚發表6點聲明否認政治操作，並強調現「無法律」與台灣進行刑事司法協作，呼籲台方務實及積極接收被其通緝和自願自首的人士。

陸委會今晚反擊表示，港府宣稱陳嫌「自願自首」，但從宣布的時間點，宣稱勸服陳嫌投案的相關人士及其背景，與種種不合常理的情節，乃至港府和陸媒等配合一致的說詞和操作，都可輕易看出這是有背後政治力量精心操作的投䅁安排，難怪很多媒體及人士懷疑陳嫌是「被自首」，港府聲明完全無法䆁疑。

陸委會並說，我方早已一再說明，針對殺人案雙方應建立司法互助合作機制，才能根本解決問題，但港方根本就不回應我方多次司法請求，更於去年11月拒絕我法務部等機關共同參與溝通。

至於港方所提來信，陸委會澄清指出，我方明確回復希望將議題聚焦在司法互助， 但港方從不正面回應，批其「只想利用雙方協商，為其逃犯條例修訂背書」。陸委會說，如果協商在逃犯條例下進行，我方持保留態度，5月時更已透過既有管道告知港方此一立場，「所謂我方不回覆完全背離事實，意圖混淆視聽」。

陸委會並說，據港方表示，如果我方在處理陳自首中提出有關證據的請求，港方會積極依法配合，卻又稱沒有法律與我進行刑事司法協作。陸委會反問港府，「依據此一自相矛盾的說法，港方究要如何提供我方協助？或又只是再一次卸責的託詞？」

陸委會強調，殺人案的被告與受害者都是香港居民，若為負責任的政府，理應盡全力伸張公義，以撫慰受害家屬。陸委會批，港府不思解決之途，漠視我方司法請求在先，藉機推動遭各方反對的逃犯條例在後，現竟然意圖規避自身應有的司法管轄權，其輕視港人遇害的程度，「令人驚愕！」

陸委會更進一步指出，港府在本案上的政治操作，是處心積慮地凸顯「港人在香港以外的中國大陸地區犯罪，港府沒有任何管轄權，所以必須送回中國大陸審理」；同時港府也用相同邏輯，企圖將台灣納入「一中」框架下，強調陳同佳案只有台灣才有管轄權，因為把台灣視為中國的一部分，所以台港之間不能進行司法互助協商。

陸委會說，事實上港府與澳大利亞等30個國家都簽有「刑事事宜相互法律協助」，但不和台灣洽簽司法互助協議，陸委會認為，這樣的政治操作無疑是「沒有送中條例的送中實踐」，矮化台灣主權，也破壞司法正義與人權，台灣絕對不可能接受，更不可能配合操作。

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