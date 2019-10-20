國王的政績？畫家製「韓國瑜市長政績懶人包」被推爆瘋傳

2019-10-20 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕畫家「土豆」今（20）日晚間在臉書專頁分享一本名為「【認真】韓國瑜政績懶人包」的相簿，稱「全面解析韓國瑜10個月政績」，明年1月才能投出最好的決定，懶人包的真相是其中只有高達33張的「空白」，但網友卻煞有介事的留言回應，令人質疑「手機（電腦）是不是壞了？」，幽默諷刺被網友短時間內瘋傳推爆。

據相簿內容，土豆首先表示：「2020總統大選就要到了，藍綠方針各有好壞各有說法，但網路的片面說詞太氾濫，造成常人可能只看到不好的一面。」稱將以「更全面的角度解析韓國瑜10個月來政績」，讓網友在明年1月投出對台灣最好的決定。

然而圖中的韓國瑜僅提出「大方向計畫」、「細項的方針與核心」、「黨內與幕僚的檢討」三個標題，從開始介紹政績之後，是長達33頁的「空白」，其中只有一頁寫有備註「可能會入學測時事題」。

雖然是「空白」，但網友們卻紛紛在每一張圖中煞有介事的留言互動、稱讚，如讚嘆「真是圖文並茂！」、「好乾淨的政績！」、「原來可以做得這麼完善，根本是神蹟」等等。

如此加倍諷刺的效果，令部分網友質疑「是不是自己的手機（電腦）壞掉了？」，也短時間內在臉書上瘋傳。截至20時30分許，此相簿已被分享逾5600次，獲得近8千網友按讚，每張圖也都有網友按讚留言互動。

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