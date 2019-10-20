蔡英文力挺洪慈庸︰用選票挺台灣的下一個世代

2019-10-20 15:59

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸邀請蔡英文總統到神岡社口萬興宮參香祈福，現場擠滿熱情民眾，高喊「總統好」、「凍選」，蔡英文則呼籲神岡民眾踴躍投票，用選票告訴全台神岡人力挺年輕世代，挺台灣的下一個世代；洪慈庸則呼籲團結本土力量，捍衛台灣主權、民主，她和蔡英文總統將並肩作戰，2020讓台灣贏！

洪慈庸表示，她和小英總統雖為不同世代，但有相同的使命，就是守護住台灣的自由民主。今年中國推一國兩制台灣方案，一如既往地在國際上打壓我們，也看到香港的民主被剝奪，年輕人、爸爸媽媽、連小朋友都站出來。

洪慈庸說，這次選舉對她來說是很大的挑戰，呼籲台灣本土力量一定要團結，捍衛台灣主權、捍衛台灣民主，她和蔡英文總統將並肩作戰，2020讓台灣贏。

蔡英文說，要讓年輕人繼續打拚台灣人的未來，洪慈庸的世代是台灣相當重要的年輕世代，請託選民力挺洪慈庸，讓國會能夠過半。蔡英文提到，洪慈庸相當積極爭取預算，過去為國道一號爭取數十億的預算，讓交通往來更為便利，現在洪姐姐變成媽媽後，相信會更加倍的照顧鄉親。

蔡英文也呼籲神岡民眾要踴躍投票，用選票告訴全台神岡人力挺年輕世代，挺台灣的下一個世代，她說，這個關鍵的選舉不只是選出總統及立法委員，也是台灣人透過選舉向全世界發聲，說明台灣人的價值與選擇，展現捍衛台灣主權與民主自由的決心。

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