重視台瓜邦誼 瓜地馬拉準總統就職前訪台

瓜地馬拉保守派候選人賈麥岱（Alejandro Giammattei，左）和副總統候選人卡斯提佑（César Guillermo Castillo，右）8月當選，外交部曾說兩人皆是台灣長期友人。（美聯社資料照）

2019-10-20 11:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕瓜地馬拉共和國總統當選人賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）今（20）起至24日率團訪臺，將晉見蔡總統並接受款宴。外交部今表示，賈麥岱特別於就職前率領候任經濟、教育、衛福與農牧及糧食部長等未來內閣成員來訪，是以具體的行動展現對臺瓜邦誼的重視與支持。

賈麥岱今年8月11日以得票率57.95%當選瓜國下屆總統，將於2020年1月14日宣誓就職。賈麥岱自今（20）起至24日應邀訪台，外交部今天對此表示誠摯歡迎。

外交部說明，賈麥岱訪團訪問期間，將晉見蔡總統並接受款宴，另將拜會立法院長蘇嘉全，並與外交部長吳釗燮餐敘。

此外，訪團將拜會經濟部、衛福部、農委會、台大醫院、國合會、中美洲經貿辦事處等單位，並參訪故宮、台北101、神通資訊及金車酒廠，以瞭解臺灣在政經、公衛、教育、科技及社會人文等各領域的發展現況。

外交部發言人歐江安表示，此訪團未來重要閣員包括候任經濟部長馬洛夫（Roberto Antonio Malouf）、候任教育部長盧伊絲（Claudia Patricia Ruiz）、候任衛福部長孟洛伊（Hugo Roberto Monroy）、候任農牧及糧食部長白倪亞（Oscar David Bonilla）等未來內閣成員，「賈麥岱特別於就職前率領未來內閣多位重要閣員訪臺，是以具體的行動展現對臺瓜邦誼的重視與支持」。

外交部並強調，臺灣與瓜地馬拉長期在基礎建設、公衛醫療、教育、中小企業創新輔導、農竹產業等領域合作，成果豐碩，未來將在既有基礎上，持續深化友好及合作關係。

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