韓國瑜搭永保安康列車擠爆 民眾一上車抱怨：真倒楣

2019-10-19 18:13

〔記者萬于甄／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今下午從永康火車搭乘區間車至保安車站，沿途不少支持者更在車廂中大喊「韓國瑜，凍蒜」，疑踩紅線，對此，韓國瑜表示，大家只是靜靜的一起到保安車站聊聊天，謝謝大家關心。不過，火車上也有民眾無奈說，「真倒楣，搭到同一班車」。

韓國瑜指出，搭乘永保安康列車和民眾聊聊天，也希望台灣民眾可以永保安康，也是符合該列車永保安康吉祥的意思。針對媒體問及在火車上從事競選活動恐違法之虞，韓國瑜並未多做說明，但有乘客一上車看到大批媒體、人潮推擠，相當傻眼，直說「真倒楣搭到這一班」。

韓國瑜曾表示上任後要取消一例一休，遭總統蔡英文反批「不要一例一休，難道要週休一天？」。對此，韓國瑜認為，一例一休從2017到2019年修法，大家再三嚴重警告立法院不要貿然修法，民進黨強行通過一例一休，這2、3年來企業家怨聲載道，勞工苦不堪言。

韓國瑜強調，面對一例一休問題需提出解決的方法，才會提出廢止的議題，另外，一例一休實行下來，只能說「卡了老闆的喉嚨、餓了勞工的肚子」，政府對於這麼大的反彈卻沒有要修改，總統蔡英文掌握立法院過半數，卻不能苦民所苦，卻反過來指責反對黨。

對於訪美行程取消，韓國瑜表示，對於美國的溝通、交流非常暢通，前2次也請了相關人士到美國，大家溝通許多議題，自己只剩下85天左右，時間壓力非常大，已規劃讓李佳芬前往，與在美僑胞聚會、面談，其他人的酸言酸語並無意義，明年1月11日選完也會安排美國之行。

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