內政部拍板！替代役男因公傷病 可比照國軍支領贍養金

2019-10-19 12:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕為給予因公受傷的替代役男更周全的照顧，內政部日前在部務會報中通過修法，未來替代役男若因公致傷、病或身心障礙，只要符合國軍退除役官兵身心障礙就養基準，就可比照國軍按月給與贍養金終身，紓解家庭照顧負擔，保障役男權益。

內政部指出，替代役男同樣是在履行服兵役義務，為衡平替代役男的權益，內政部本次特別增修「替代役役男權利實施辦法」，只要因公受傷的役男符合身心障礙檢定等級，就將比照國軍常備役士官下士一級本俸之標準，給予贍養金終身。

內政部提到，為了即時紓解因公傷病替代役男的家庭照顧壓力，本次修法也特別增訂追溯條款，在「替代役實施條例」第20條修正生效前，也將追溯給與贍養金。

內政部統計，目前符合領取贍養金資格共有9人，都是因公執行勤務而受傷致癱的替代役役男，多需由家人及看護長期照顧，也造成其家庭生計及經濟的負擔。

內政部強調，本次修法保障了服役期間因公身心障礙的替代役男，能在退役後獲得更多的經濟支持，對於減輕家庭生活負擔具有實質助益，修正草案將依法制作業程序報請行政院核定，再辦理發布事宜。

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