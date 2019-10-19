藍營「地表最強酬庸王」撲克牌 追加訂製17萬套

2019-10-19 13:05

〔記者施曉光／台北報導〕被國民黨中央視為選戰利器的「地表最強酬庸王」撲克牌文宣日前正式推出後，引起熱烈迴響，首印1萬套的撲克牌供不應求，國民黨文傳會昨已緊急再向廠商訂製17萬套，要透過這套撲克牌的廣為流傳，強化民眾對於蔡政府是酬庸政權印象，以構築明年政黨輪替正當性。

黨內人士透露，親自專案召集並多次開會商討「地表最強酬庸王」撲克牌文宣的國民黨副主席兼秘書長曾永權，第一天到貨拿了一箱225套撲克牌，做為自己到地方時發送之用，隔天馬上就被索討一空，昨天再向文傳會拿了2箱。

國民黨花了20萬元訂製的第一批撲克牌，數量只有1萬套，每套認購價100元，文傳會按配額發交各地方黨部後，陸續接獲的反應都是數量不足，很多縣市黨部還要求這幾天再追加配送1000套、2000套，但實在供不應求，甚至金門縣黨部還要求自費代訂製1萬套，許多地方議員也向黨中央預約購買。

黨內人士指出，第1天發售時，主動登門購買的民眾中，有人一次要求購買50套撲克牌，但最後只能買到30套，由於加訂新貨要到月底前才能交貨，因此已經改為限量發售，每位民眾只能購買2套。

此外，許多國民黨中常委也主動要求出錢「認養」訂製數量，經統計後數量多達16萬套，每套撲克牌加印成本可以壓縮在20元以內，因此國民黨已經向廠商緊急訂製17萬套。

國民黨的「地表最強酬庸王」撲克牌封面印有「有民進黨的關係，真好！」內容極盡諷刺綠營酬庸文化，4種花色共52張的撲克牌，每張牌都有一位酬庸代表性人物，並區分為「敗選者聯盟」、「菊權升天」、「東廠連線」、「DPP金庫」、「肥龍再添」、「華航（易飛衝天）」、「輕雲直上」、「DPP酬庸軍」等八大類人物，至於每一副牌都有的兩張鬼牌，分別由前總統陳水扁，以及褡乘高鐵遺落300萬現金的民進黨立委陳明文為代表人物。

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