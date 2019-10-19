彭文正「國際記者會」被爆全場7人 外媒受邀未到場

2019-10-19 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴彭文正與林環牆昨日晚上在英國倫敦薩伏伊飯店（Savoy）召開記者會，針對總統蔡英文的倫敦政經學院（LSE）博士學位問題再提出懷疑。媒體報導現場人數僅7人，且國際媒體如BBC、衛報受邀但均無到場。

英國「倫敦政經學院」（LSE）8日已聲明，認證蔡英文總統的博士論文，並確認在1984年授予法學博士學位。蔡英文也表示，「閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話」，希望那些用錯假訊息抹黑她博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點。

《東森新聞雲》報導，彭文正與林環牆的記者會，英國大報如BBC與衛報均受到邀請，但在事前了解狀況後，認為此為跨國抹黑，並懷疑為何舉辦地點是如此高級的飯店，一晚最便宜要價台幣1.8萬元，最後皆未前往。

報導提到，據當地台灣學生說法，出席者包括彭文正與林環牆約7人，台下5人有兩位是彭的助理，另外兩位帶著中國口音的人士，加上一位台灣的記者。且現場規定禁止錄音錄影，由主辦單位提供影像和照片，並透過「政經關不了」的YouTube頻道進行直播。

彭文正在記者會中質疑，蔡英文的博士論文充滿許多問題，「是否滿足倫敦政經學院的博士學位資格？」且「為什麼在2019年6月之前，這份論文失蹤也從未公開發表？」

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