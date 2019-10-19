外媒探討韓國瑜不訪美 教授分析：可能見不到這些人...

2019-10-19 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜請假衝刺總統大選，昨天特地銷假上班，接待美國在台協會（AIT）主席莫健，並強調整個中華民國對外關係，美國是最重要且堅定不移的盟友。不過昨天下午韓國瑜宣布，確定不訪美，選前將把心力放在台灣，消息引發各界討論，有外媒也關注此事，並引述學者及立委說法探討原因。

韓國瑜昨天說，感謝莫健大使到高雄，他也向莫健表達，選舉剩下時間不多，台澎金馬跑起來，還沒有完全跑完第一趟，時間壓力非常大，所以這趟美國之行，因為時間的壓力，他沒有辦法成行；未來如果有機會，太太李佳芬代表他去美國的話，會再進行規劃。

《自由亞洲電台》報導，韓國瑜和莫健閉門會談時，向莫健告知取消訪美。報導也引述台灣師範大學教授范世平說法，他認為，韓國瑜取消訪美對選情是很大失分，蠻訝異為何會取消，而韓國瑜稱是為了跑行程，范世平認為這不是理由，並分析韓國瑜可能是見不到想見的美方官員或議員層級，乾脆不去，以免被跟蔡英文上屆總統大選前訪美規格做比較。

范世平也說，據自己了解，韓國瑜4月訪美時，美方就對韓的親中立場擔心，美方前交官認為韓國瑜在兩岸關係上講一中各表是行不通的。而韓大概10年在中國，跟北京關係過於複雜，美國駐北京大使館應有所了解。

報導也引述民進黨立委王定宇說法，他認為韓國瑜當市長進香港中聯辦，也見了國台辦主任，可能是中華民國史上第一個要選總統的人，只去中國拜訪，卻不訪美國，呈現出「親中拒美」，不熟國際事務怕出醜就取消訪美，恐傷害台灣人民利益。

報導也提到，昨天與會的韓國瑜國政顧問團兩岸小組召集人趙建民透露，莫健不僅關切韓國瑜的兩岸政策、台美關係和經濟發展政策，也主動談到香港局勢，希望知道韓的立場。而韓國瑜則強調，第一台灣跟香港不同，我們是中華民國，是主權完整的主權國家，香港則是中華人民共和國特別行政區。再者韓也反對一國兩制，香港人走上街頭，也反映出一國兩制不能適用在台灣。第三點，韓認為北京跟港府都應該更主動了解港人民意所在，建立溝通的管道。

趙建民也強調韓國瑜跟美方並不欠缺管道，當前及未來都是暢通的管道。

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