花博募款熱、台灣燈會冷 中市文化局長：之前的市長很強大

2019-10-18 20:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議會文教委員會今天接受市府提案討論文化局轄管台中市文教基金會等4個基金會的年度預算，發現文教基金會在去年度決算收入達7700萬，今年及明年指定收入卻驟減至1500萬及1200萬，金額懸殊，藍綠議員都指前者有林佳龍為花博動員募款籌辦，但明年初也有台灣燈上場，為何盧秀燕辦不到！

台中市文教基金會董事為時任市長，目前是盧秀燕，文教委員會召委賴佳微直指，募款能力好不好，是市長執政的第一個考驗；台灣燈會做得好不好，是盧秀燕的第一張成績單！

議員李中指出，台中市文教基金會在前年度（2018）決算收入為7714萬，其中，市府補助為2272萬、受贈收入（募款等）有5326萬，今年指定收入為1200萬，明年是1500萬，政府補助皆為150萬，今年的上半年度受贈收入為9350萬，明年則是12339萬，他質疑為何落差這麼大？

文化局長張大春回應，去年舉辦花博，基金會募款所得較多，但歷年編列預算大多是這個數字，不過立刻遭李中反擊，去年可募款這麼多，明年初也有台灣燈會，為何不多加編列？

議員黃守達也質疑，由此可見文化局在台灣燈會中沒有角色，這也是市府的隱憂，以花博為例，可讓每個局處動起來，「文化局很強大」，連基金會也能做這麼多事，花博來客數1天5萬多人，燈會想創造1天百萬人，懷疑市府各局處沒合作如何達成目標！

賴佳微也為張大春緩頰，台中市辦花博，前市長林佳龍能讓文化局也能分攤經費，盧秀燕卻沒有，認為盧的個性是「就算局處主動想做，也不定給做」，她說，林佳龍剛新任市長時也被質疑募款能力不如胡志強，強調市府各局處如同一串肉粽，帶頭最重要「募款能力是市長執政的第一個考驗；台灣燈會是盧的第一張成績單！」

張大春則回應，「不是文化局強大，是之前的市長很強大！」未來如果有需要，會請基金會勸募，有募到款就會列在決算中，台灣燈會預算3.5億，文化局也會爭取籌募經費。

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