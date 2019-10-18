15歲陳彥霖思覺失調成全裸浮屍？顏擇雅質疑其母證詞

2019-10-18 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港知專設計學院（HKDI）15歲女學生陳彥霖權裸浮屍油塘海面引發外界連日猜測，陳彥霖的母親「何女士」自稱女兒有「思覺失調症」，相信她是自尋了斷；作家顏擇雅認為，若是如此不可能只有母親察覺。

何女士在《無線新聞》電視訪問中稱：「我想澄清這件事，她是自殺，不是被殺的。」還表示也和警方了解案件，認為在監視器畫面中的女兒神情有異樣。何女士懷疑女兒有思覺失調，不過，「當時和醫生講過，醫生說她只是反叛，而不是情緒有問題」。

顏擇雅今（18）日在臉書指出，紐約心理學作家安德魯．所羅門（Andrew Solomon）在其鉅作《背離親緣》書中指出，思覺失調發病時間都是成年後，或青春期晚期，也就是18到20幾歲，對於15歲的陳彥霖來說好像太早了，且該種病症的患者發生的幻聽、幻視，不見得都是恐怖的，也可能會發生美妙情境。

顏擇雅表示，該書記載思覺失調患者性格都會判若兩人，當中有5%到13%患者選擇結束生命，但這種情況與憂鬱症患者不同，他們是因為無法忍受幻聽、幻視製造出來的隔絕世界而輕生，若陳彥霖結束生命前的最後數月性格大變，不可能只有母親知道，「就好像，港警港府，甚至有些港媒，最近已經性格大變，不只港人知道，全世界也都感受到了」。

顏擇雅臉書全文

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