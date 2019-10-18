諷韓難得有自知之明 律師：若訪美被問這2題就草包了

2019-10-18 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（18）日宣布，因行程壓力取消訪問美國，律師黃帝穎對此諷刺，「韓導難得有自知之明，成功避免一次草包貽笑國際的風險」，他認為，若韓真的到美國，被外媒記者問2題就出局了。

黃帝穎今（18）日在臉書表示，韓國瑜若如期訪美，屆時當地記者如果提問：「美國眾議院剛通過『香港人權民主法案』，請問韓市長，您是唯一進入香港中聯辦的台灣總統參選人，如何看待香港民主人權問題？您選擇支持民主普世價值？還是中聯辦？」韓國瑜恐怕會啞口無言。

黃帝穎更提到，若韓國瑜被美方記者詢及：「去年美國國會『美中經濟與安全審查委員會（USCC）』發布年度報告指出，北京以散播不實訊息等多種手段，試圖妨礙台灣民主發展。尤其是剛和韓市長見面的美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）去年也明確指出，外在勢力透過輿論風向、不實訊息，試圖改變台灣選舉結果，對台灣相當危險。請問韓市長如何處理紅色滲透問題？」韓國瑜可能也會答不出來。

黃帝穎強調，韓國瑜不敢去美國是正確決定，但這也顯示出他沒有能力處理外交問題，躲避民主普世價值，更對台灣不論是經濟貿易、安全戰略乃至民生交流都非常重要的盟邦美國，韓完全無法應對。

黃帝穎臉書全文

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