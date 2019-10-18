美食平台外送員勞權不彰 國民黨團批勞動部怠惰

2019-10-18 15:16

〔記者陳昀／台北報導〕美食平台外送員車禍頻傳，韓國瑜國政顧問團主張另訂《自由工作者權益保障法》，立法院國民黨團今天召開記者會呼應其政策宣示，並譴責勞動部對於擬定新法消極怠惰，讓外送員毫無保障。

國民黨團總召曾銘宗指出，勞動部去年11月已完成「我國推動新經濟模式與新科技發展對勞動市場的影響與因應」報告，得出結論「針對不同勞動光譜的工作，制訂更細緻的勞動法規範應是較為可行的方法」，卻直至今年10月14日、外送員意外頻傳後才啟動外送平台勞檢，且至今未訂定完整規範，導致外送員毫無工作保障，對於勞動部消極怠惰的作為，國民黨團予以譴責。

曾銘宗表示，目前約8萬名外送員執行外送業務，若沒有加入工會，無法強力爭取合法權益，勞動部應協助外送員加入職業工會，以利爭取合法權益；此外，國民黨團將呼應韓國瑜提出的《自由工作者權益保障法》，儘速研提立法草案並全力推動落實。

黨團首席副書記長陳宜民表示，將自由工作者的權益保障法制化將是世界潮流，2017年5月美國紐約已實施訂立保障自由工作者基本勞工權益的法例，新加坡政府也已成立工作小組，推動多項相關權益保障，如與保險業商討合適醫療保險等，社會亟需一套彈性且有相關配套的作為，而非用二分法強制判定其勞動關係，政府有責任積極協助這些自由工作者籌組工會。

黨團副書記長許毓仁指出，勞動部目前提出的修法方式，不論是《勞基法》、《勞工保險條例》、《職業災害保護法》，都無法因應、保障彈性工時的從業人員，也難以規範到網路平台不同樣態的商業模式。他批評，2年前曾提出《數位經濟基本法》，經過一讀後仍躺在立法院未能排入議程審理。因應世界潮流趨勢，國民黨呼應韓國瑜所提出的《自由工作者權益保障法》政策，盼能夠強化42萬彈性工時從業人員的保障。

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