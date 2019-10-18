戴冠軍帽「英」姿網路瘋傳 小英本人最愛這張！

2019-10-18 14:58

〔記者湯世名／彰化報導〕總統蔡英文日前親自到彰化縣順澤宮參香，獲贈這陣子舉國超夯的「冠軍帽」，小英收到帽子時當場戴上，「英」姿煥發的帥氣模樣被拍照後PO網，引發網路瘋傳，民進黨彰化市前市長、縣黨部主委邱建富指出，他在這張帥氣照片貼上「2020台灣要贏，懇請支持蔡英文」字樣，連小英本人與民進黨主席卓榮泰看了都非常喜歡。

小英於10月16日抵達順澤宮，成為第一位到順澤宮參拜的總統參選人，蔡英文拿到「冠軍帽」時還前看後看，仔細端詳後才戴上，戴上冠軍帽時的「英」姿正巧被民眾拍下，轉傳給前彰化市長邱建富，邱建富也在照片上進行後製，成為絕佳宣傳品。

邱建富說，順澤宮因冠軍帽一炮而紅，大批民眾到廟裡求帽，作為勝利象徵，郭台銘參與國民黨總統初選期間，也曾戴上冠軍帽，高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬都曾戴著冠軍帽亮相，但這些人都未親臨順澤宮，總統蔡英文南下彰化參訪，第一站就選擇到順澤宮參香，也是唯一一位親自到順澤宮參拜的總統參選人，小英拔得頭籌，親自收到帽子時笑得合不攏嘴。

他說，他在看到這張照片時，當下就覺得小英戴上冠軍帽瞬間的舉手投足，整個構圖相當完美，因此進行後製，且在後製完成後，把照片傳上網路，引起大批網友共鳴。據來自民進黨中央的消息，民進黨主席卓榮泰與總統本人看了照片都非常喜歡。

邱建富說，這頂冠軍帽有神明蓋印加持，明年2020總統大選大家一定要讓蔡總統再次高票連任。

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