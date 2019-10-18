古寧頭戰役70週年 軍史館特展重現浴血一戰

2019-10-18 12:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕為紀念古寧頭戰役70週年，國防部今起於國軍歷史文物館舉辦特展。參謀總長沈一鳴致詞時表示，再過7天就是古寧頭、登步島戰役70週年，希望藉由此次特展讓國人了解這兩場戰役對歷史的重要意義，並更珍惜得來不易的和平、自由與民主。

古寧頭戰役及登步島戰役發生於1949年，下週將迎來70週年，為緬懷當年國軍官兵為國犧牲的精神，國防部今起於軍史館舉辦「扭轉乾坤-古寧頭戰役70週年紀念特展」，展期至明年3月27日止。

沈一鳴致詞時表示，本次特展共有4個意涵，首先是感謝當年參戰前輩誓死保衛家園的決心與意志，不只贏得勝利、保障金門，也奠定台海70年來的和平與安全；其次是感念當年不畏生死為國犧牲的烈士；其三是讓國人了解這兩場戰役對歷史的重要意義，珍惜得來不易的和平、自由民主；最後是要藉此激勵國軍官兵，傳承前輩犧牲奉獻、保家衛國的志向。

本次展覽共分為「引言」、「戰前情勢分析」、「序戰－大嶝島作戰」、「古寧頭戰役」、「登步島戰役」、「戰役的影響」及「省思與展望」7大單元，結合珍貴文物、史料、影像與VR虛擬實境、AR擴增實境等互動體驗設備，帶領民眾重回這場重要戰役。

展場入口，是以金門著名的古寧頭牌樓造型設計，展區內也設置了「金門之熊」M5A1戰車模型VR互動裝置，並可透由APP在照片中產生出小熊戰車模型，供民眾留念。

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