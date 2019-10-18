教宗下月訪亞洲將與中接觸？ 吳釗燮：目前了解不會去中國

2019-10-18 12:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕副總統陳建仁本月初赴我歐洲唯一友邦梵蒂岡出席教廷封聖典禮固邦，不過事後教廷並未依慣例釋出陳建仁與教宗方濟各會晤照片，引發各界議論。對此，外交部長吳釗燮今上午在立法院備詢時強調，台梵關係良好；被問及教宗下月訪亞洲是否會與中國有接觸？吳釗燮說，目前掌握的資訊是教宗不會去（中國）。

副總統陳建仁10月10日至15日赴教廷出席封聖典禮，拜會教宗方濟各並面邀其訪台。儘管雙方皆稱會晤一切順利，但事後我方及教廷皆未循慣例釋出雙方會面照片，而同樣出席會晤典禮的英國威爾斯親王等人照片卻已曝光。由於教宗下月即將拜訪日本與泰國，外界憂慮，教廷是否因忌諱中方反應、並想藉此與中方接觸，才未釋出相關照片。

國民黨立委許毓仁今在立法院質詢時問及此事，質疑外交部應盡速處理此事，否則外界恐怕會認為，教廷或許是下一個要與台灣斷交的友邦；外交部長吳釗燮答詢時重申，教廷會在適當時機公布照片，他並強調，依照目前掌握資訊，教宗訪亞洲時不會去中國。

國民黨立委童惠珍則關切日前發生的駐日福岡辦事處賀電一事，質疑駐日代表謝長廷對外宣稱此賀電為真，實際上情況到底為何？查處的範圍有無層級上限？吳釗燮表示，我方接到賀電「的確是真的」，只是來自不同來源，日方否認的是此賀電不是從首相安倍晉三發出，「跟我們實際的說法沒有矛盾」；吳釗燮表示，安倍母親、弟弟岸信夫皆出席我駐東京代表處國慶酒會，證明我方與首相安倍、日方關係良好。

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