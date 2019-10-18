獨家》總統大選維安編組增加 國安局申請動支預備金1.1億

2019-10-18 11:17

〔記者羅添斌／台北報導〕總統大選選情加溫，除了民進黨及國民黨提名人選確定丶親民黨待宣佈之外，目前還有多組人馬進行連署當中，高層官員今天指出，為因應總統大選安全維護需要，加上參選者眾，國安局特勤中心已將原先規劃的安維基本編組，由3組擴增為基本編組5組及1組預備組，由於擴編需要經費支援，國安局已申請動支國防部的第一預備金1億1220萬8千元來支應。

國安局年度預算目前分為公開預算及機密預算兩種，後者是以定遠專案為代號，寄列在國防部年度預算之內，也因此當國安局有預算動支丶需要用到預備金時，則是循程序提出動支國防部第一預備金的申請。

根據立法院針對109年度國家安全局預算所做的預算評估報告指出，國安局因為沒有獨立編列單位預算，無法自行編列第一預備金，過去曾在103丶105年度及108年度內，因經費不足而申請動支國防部第一預備金的紀錄。

預算評估報告指出，國安局申請動支103年度國防部第一預備金的事由，是為了在前總統馬英九任內，建置總統府廣場及中興寓所安全的阻絕設施，以確保警衛對象及其辦公處所丶居住地區的維安任務，共計申請動支3005萬6千元。

另在105年度部分，則是國安局新成立網域安全處及安全情報協調中心等單位，為了支應人員進用所需的人事費用缺口，以遂行新單位成立後，有關網安防駭及情報協調整合等各項國安工作，申請動支金額為4500萬元。

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