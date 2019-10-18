山林大解禁！蘇揆21日將宣布開放81處林道

2019-10-18 10:12

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動台灣山林大解禁，閣揆蘇貞昌將在10月21日親自對外宣布政院的山林新政策，包括政府將整建35座山屋；全面開放林務局管轄的全台81處林道供山友使用；進行全台山區112處行動通訊改善；新推出一站式服務的入山登記新網站，11月1日起上線，入山證、入園證與山屋等都只要在該網站申請就能一次搞定。

據了解，這項「向山致敬」記者會，下週一上午將在行政院舉行。蘇貞昌要宣布山林解禁的記者會，已2度因天候等因素延期。最初是選定在9月23日，因評估天候不佳，延到9月30日，原本也都規劃要會同山友在陽明山宣布，但後來因天公不作美，以及碰到宜蘭南方澳跨港大橋斷裂影響，一直未能對外宣布山林解禁政策。

鑑於台灣有268座高山超過3000公尺，山林資源豐沛，行政院經通盤檢討各部會及相關單位的山林管制措施，將在保護生態的前提下大幅鬆綁。首先，林務局所管轄的全台81條林道鬆綁，將開放登山客健行，為避免盜採盜伐，實行「管車不管人」措施，只限制車輛出入，人員進出將全面開放，不需申請。

營建署也將推動全台35座山屋的整建，從明年起投入7.1億元預算，實施4年整建山屋計畫，年底前在每座山屋內配置PAC高壓救生艙，提升安全性，林務局與國家公園管理處同時也將逐年編列預算檢修山區77條步道、山區指示牌等。

另外，NCC也將盤點改善全台112處主要山區行動通訊，讓偏遠山區也能保有通訊以因應意外事故，預定在6年內完成改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法