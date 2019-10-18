嚴禁黑韓？國民黨連開鍘5人 她爽快回應「與有榮焉」

2019-10-18 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨力保總統參選人韓國瑜，近來質疑韓的藍營人士紛紛遭開除黨籍，中央考紀會昨決議開除李正皓、鄭佩芬2名嘴，對此李正皓在臉書回應，韓國瑜像「沒有穿衣服的國王」，這個難堪的事實被小孩揭開後，惱羞成怒的國王懲處指出事實的小孩。而鄭佩芬也向上節目說，自己根本不在乎，與有榮焉。

國民黨指出，黨內「草協聯盟」發起人李正皓，多次在媒體公開質疑韓國瑜選舉策略，經新北市黨部建議開除黨籍，暫予「留校察看」，仍繼續造謠汙衊韓國瑜及黨內立委參選同志，因此決定開除黨籍。也指鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊黨，近日還以不實的「換連3.0」詆毀國民黨及多位黨內同志。

綜合媒體報導，國民黨8月以來開鍘黨內「黑韓」5人，包括湧蓮寺主委、國民黨前中評委陳宏昌，當時指國民黨提名「整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統」，讓他不知道怎麼教小孩。

還有前高雄縣長楊秋興曾指控韓國瑜「小三、酗酒、夜店都是現在進行式」，儘管楊已搶先宣布退黨，但國民黨仍祭出懲處。

第三名被開除黨籍的是前國民黨代表敖博勝，他說自己聽過一些和韓國瑜喝過酒的長輩表示「韓喝酒時是在他失意的17年裡，並不是當立委的時候」，還指出「荒唐的程度遠遠超過匪類」。

昨天國民黨又開除李正皓、鄭佩芬，李正皓回批，這就是「國瑜黨」，解決不了問題，就解決提出問題的人。而鄭佩芬則在《關鍵時刻》節目上表示，今天不是說看誰不爽就攻擊黨內同志，以韓國瑜進中聯辦為例，國民黨就解釋不清楚，應該要講清楚立場。她還說，被開除黨籍根本不在乎，像李登輝、林洋港、郝柏村也都被開除，與有榮焉。

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