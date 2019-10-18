國民黨舉發福岡賀電案 謝長廷憂洩漏給中國

2019-10-18 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕日前我國駐日福岡辦事處在國慶酒會中，公布了日本首相安倍晉三和副首相麻生太郎署名的賀電，但日本官房副長岡田直樹在中國媒體逼問下透露「安倍總理並未送出賀電」，引發社會討論。駐日代表謝長廷對此多次進行說明，他昨深夜在臉書抒發心情，感嘆福岡賀電如何取得，是中國最想知道的事情，「台灣一定有人，以各種途徑替中國找到答案」。

謝長廷在臉書撰文表示，國家的外交和安全戰略，往往牽涉到和外國的交涉和合作，「為了維持國際信賴，有很多不適合公開的祕密，尤其我們的國際處境，更有需要保守機密。」

謝長廷認為，這屬於台灣整體利益，應該要超越黨派，但台灣的政治惡鬥卻常置國家利益於不顧，「更令人憂心的，台灣有些高級軍官或外交人員，退職後就親中親共，我們的國家機密很難維持，美國等友好國家在出售高科技武器給台灣或研究安全合作時，最大的顧慮也是洩密問題。」

謝長廷提及福岡賀電一事，他說中國最想知道的是賀電如何取得、由誰取得，「台灣一定有人，以各種途徑替中國找到答案，方便中國報復制裁。」

謝長廷指出，國民黨把該案交由監察委員調查，行政機關與公務員基於對憲法制度的尊重，需要講出事實，他擔心「雖然有自信一切都沒有違法或不當，但內容能否保密？能否避免洩露給中國，個人已經無能為力，祇好祈禱天佑台灣了！」

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