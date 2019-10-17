中生連儂牆挺港警沒事 政大野火陣線：這就是台灣民主

2019-10-17 19:06

〔記者林曉雲／台北報導〕政大野火陣線今天傍晚在臉書公布，今天早上有來自中國的朋友在政大連儂牆上貼滿「支持香港警察、反對踐踏法治」的標語，引起巨大迴響，但這些挺港警的中生發表意見完全沒事，就是因為台灣有真的民主，「中國式民主辦得到嗎？」這則臉書訊息在短短1小時已有近2千人按讚。

政大野火陣線表示，在台灣多所大學，都曾發生中國學生、遊客將連儂牆便條紙或標語惡意撕毀的情形，就只因為自己擁護不同的意見。回想今年年初，近平對台發表重要談話，提出五大原則，其中更指明「九二共識就是一國兩制」，習五點更是讓台灣人民恐慌，自此種下了「芒果」的種子，也讓本土派的群眾漸趨團結。

政大野火陣線表示，這幾天有個網友在中國南京中山陵遊玩時，不過就是拿出「中（華民）國國旗」照相留念，旋即被扭送派出所，不只手機所有私人通訊內容被詳細搜索、進行一連串的政治思想審查，更被員警恐嚇要被予以行政拘留，這正是中國人民引以為傲的「中國式民主」。

政大野火陣線直指，這些來政大求學的中國朋友們，只要是用正常的方式表達意見，不只可以自由自在地在牆上貼滿自己的意見，不但不會被強制移除，更不會被扭送警察局、接受思想審查，而「中國式民主」辦得到嗎？台灣的民主，是前輩們流血流汗爭取而來，台灣民主化至今不過30餘年，猶然是個年輕的民主國家，隨時可能受到外力影響而動搖。

政大野火陣線強調，台灣是世界的台灣，因此更應戮力珍惜、捍衛得來不易的民主，站穩台灣的民主地位，讓今日的香港、新疆，不要變成明日的台灣，更要用台灣的民主影響中國。

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