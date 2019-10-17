要台灣人別跟著罵詹皇！顏擇雅點出他不挺反送中關鍵

2019-10-17 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃（NBA）球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近期表明「言論自由伴隨風險」，引發香港反送中群眾不滿，作家顏擇雅認為，台灣人不要跟香港民眾一起抨擊詹姆斯，畢竟他「有可能打心底相信整件事是香港人在欺負中國人」。

顏擇雅今（17）日在臉書指出，香港人怒批詹姆斯舔中是可以理解的，建議台灣人不要跟進。如果要去詹姆斯或NBA粉絲團留言，就說他「不夠了解香港問題就好了」，不必指控他「為了錢下跪」，顏擇雅意為「別質疑他人格」，因為對事情沒有任何幫助。

顏擇雅表示，美國非裔菁英較少聲援遠方的不公不義，他們總認為自家「姐妹兄弟」在美國所受的苦已經足夠他們聲援了，再無暇他顧，當球隊總管這類主流聲音支持遠方的人權事件，非裔也最常因為自己的國內經驗，而質疑對方偽善或雙重標準。

顏擇雅解釋，拳王阿里當年就是以黑人還在受壓迫為由，寧願被判刑，被禁賽也拒絕去打越戰。香港民眾在爭取美國非裔支持時，能援引對方耳熟能詳的馬丁路德金（Martin Luther King,Jr）等知名美籍非裔人士的經歷，與現有的反送中遭遇做連結，如此能較容易得到對方理解。

顏擇雅強調，在中國強大宣傳部門的威力之下，詹姆斯有可能打心底相信整件事是香港人在欺負中國人，香港人對中國人有種族歧視，台灣人在此事件中，應了解未來若與中國發生衝突，詹姆斯此類有形象、關注公義的人士也可能會阻擋美國社會聲援台灣，要預防此事只能加強台灣的國際溝通力。

顏擇雅臉書全文

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