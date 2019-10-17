藍議員質疑台中機場2040年後才升級 交通部：倒果為因

2019-10-17 15:02

〔記者張菁雅／台中報導〕交通部長林佳龍昨（16）日提出「清泉崗機場2040年升級」，國民黨台中市議員賴義鍠今日質詢時表示，中央原提出「台中機場2035年整體規劃」，現在又往後延，台中竟然要等21年後機場才升級。交通部則說，為建設台中，除了2035計畫248億元外，立委與部長共同爭取後續2040計畫，要投入更多預算，呼籲部分民代應多關心實際進度，勿倒果為因。

賴義鍠表示，台中機場升級時程原本是2035年，要等16年，已經夠久了，前市長林佳龍當交通部長，理應爭取縮短時程，昨天他來看清泉崗機場，竟然說升級要等到2040年，也就是21年後，機場建設要搞21年，證明中央執行效率太差，台中人等得下去嗎？

市長盧秀燕說，這件事讓台中人情何以堪，台中市是第二大城，需要國際機場來拚經濟和觀光，國際機場無法等待，她無法理解為何要拖到2040年。她也說，中央施政應該重視區域發展和公平施政，日前中央宣布高鐵延伸到屏東，將花600多億元，且馬上做，只為節省19分鐘，台中國際機場升級預算只要約248億元，僅高鐵延伸屏東的1/3，呼籲中央「勿重南北，輕中部」。

交通部則表示，每5年均會因應主要機場未來20年發展，滾動檢討整體規劃，所謂「2035年整體規劃」，並非至2035年才展開相關建設，而是以2035年可能發展為基礎，預作相關規劃，並已陸續執行中。國內航廈整體改善工程8億元，預計本月底就要動工，完工後，航廈旅客年容量將由290萬人次提高至369萬人次。

交通部也說，由於台中機場前景看好，在部長指示下，原本明年才要進行的「2040年整體規劃」，提前在今年啟動。且除了2035計畫248億元外，立委與部長共同爭取後續2040計畫，將利用軍方所有的陽西區土地發展機場部分，原規劃投入約200億經費，而在2040年整體規劃中，此部分經費將大幅提高至756億元以上，希望能藉此將台中機場打造為觀光與產業的火車頭，為大台中至整個中部地區營造不同格局。籲部分民代應多關心實際進度，勿倒果為因，還刻意在議會殿堂刻意扭曲，應共同督促與爭取建設，才是市民之福。

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