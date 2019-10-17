中執會流會因不分區喬不攏 蘇貞昌：做為黨員會幫忙

2019-10-17 12:32

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨昨天原召開中執會通過不分區提名委員會名單，卻因為其他派系無法接受新潮流、蘇（貞昌）系人馬在名單中占了一大半，因此流會。行政院長蘇貞昌今出席活動受訪表示，主席拜託的工作，做為黨員會幫忙，至於黨的各種事項，由黨去說明。

面對其他派系不滿不分區提名委員會名單太多新系跟蘇系，蘇貞昌表示，自己當過黨主席，知道黨主席不好當，會給主席多鼓勵，主席來拜託的工作，做為黨員一定會幫忙。

另外，針對立法院長蘇嘉全不滿民進黨提名委員會有蘇貞昌，卻沒有他，蘇貞昌則說，由黨去說明。

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