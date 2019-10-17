高嘉瑜新書發表「相信自己」 賴神、柯P隔空送祝福

2019-10-17 12:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜今早舉行個人新書「相信自己」發表會，今日也是高嘉瑜生日，前行政院長賴清德、台北市長柯文哲各自錄製短片隔空送祝福，柯在片中還高喊「唯一支持高嘉瑜」，兩人預祝她新書大賣、高票當選。

目前出訪美國的賴清德在短片中表示，書中道盡高嘉瑜這幾年來非常辛苦的努力過程，不只議會問政深受肯定，同時認真服務基層，讓她得到民眾高度支持，成為台北市得票率最高的議員，盼大家繼續支持高嘉瑜，一鼓作氣，別讓人失望，一定要當選進入立法院，秉持這樣的精神繼續努力。

柯文哲則說，高嘉瑜證明只要認真做，即使沒有背景也能從民眾身上得到支持的力量，他相信高嘉瑜成就不僅於此，有機會更上層樓，「我也會唯一支持高嘉瑜」，高嘉瑜和他都沒有任何政治背景，他們都在新政治路上實踐自己政治人生哲學，「政治上我們看似孤單，但絕不寂寞」。

高嘉瑜致詞時則感性說，在生日這一天能夠為自己的人生留下一個紀錄，讓大家知道她人生的歷程，過程雖然艱辛挫折，但許多人給她機會也帶給她力量，讓她相信自己，盼能鼓勵更多的人，帶來正面的力量，也希望給年輕人甚至學生在面臨職涯選擇時更清楚方向，有夢想只要願意努力，沒有做不到的事。

發表會結束後，媒體問為何請賴清德和柯文哲為她打書，沒有找蔡英文總統，高笑說，「因為我覺得這兩個比較叫得動」，也強調這兩人一向很照顧、栽培她，還幫她的新書寫序，在百忙中抽空錄影，而總統公務繁忙，但她有邀請總統府發言人丁允恭足以代表總統，丁是她在大學就認識的學長，也是好朋友。

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