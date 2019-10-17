大巨蛋容留人數需再增加怎麼辦？柯文哲：好問題回去研究一下

2019-10-17 11:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋通過都審，但外界質疑聲浪不斷，台北市議員徐巧芯今在市長專案報告時拋問，目前遠雄接受以環評5萬9833人作為未來營運人數，但若營運一年後認為不敷使用，應向哪個單位申請人數變更？豈料台北市都市發展局長黃景先說環保局、隨即又改口點名消防局，徐沒好氣反問「確定嗎？」市長柯文哲插話表示「這是一個好問題」，回去研究一下，事先把規則訂好，不要在那邊「詼」（台語：指「爭辯」）。

大巨蛋歷經各單位審查，台灣建築中心逃生避難人數為13萬7963人，環評引進人數為5萬9833人，針對未來營運人數，市府認為應為環評通過的5萬9833人，遠雄原主張按未來消防單位核定的容留人數，後接受市府要求。

市長柯文哲今赴議會專案報告，市議員徐巧芯質疑，大巨蛋目前的容留人數是5萬9833人，假若未來開始營運1年後，覺得場館的人數限制太嚴格，不敷使用，跟哪個單位申請變更？黃景茂遲疑表示「那是環評的人數，應該是環保局⋯⋯」但一聽到徐巧芯問「確定嗎？」黃景茂立刻改口稱要再研究。

徐指出，容留人數不是消防局嗎？她的問題很簡單，就是除了消防局，還需不需要跟其他單位申請？但黃景茂卻只是再度跳針解釋「5萬9833人是環評出來的引進人數」，一旁的柯文哲見狀趕緊揮手強調，這是個好問題，要回去研究一下，事先把規則訂好，不要在那邊「詼」（台語：指「爭辯」）。

市議員汪志冰也質疑，柯文哲是不是背後主導者，迫使都發局的背後靈，當初設定出來的標準很高，現在怎麼就過關了？如果是路人甲或一般民眾、專家學者質疑，大家不會有意見，但最大質疑的人是最清楚大巨蛋的林洲民。

汪志冰說，林洲民批柯文哲變了，跟著財團拿刀叉一起吃肉，當初把大巨蛋停下來，弄半天射了一支烏龍箭，花了5年時間先射箭才畫靶，搞了半天不是這麼回事，現在給自己下一個台階，柯則回說，他都吃素。

她強調，大巨蛋案根本是烏龍一場，所以把5年前曾送過的春聯「大巨蛋案歹戲拖棚、詐騙集團以拖待變、市府鬼打牆」送給柯文哲，柯表示，事情還沒解決，春聯還可以留著，拿到使照再給就好。

柯文哲重申，一切都公開透明，後面還一大堆事，像是忠孝東路地下道要挖要3億，時間久了，大家都遺忘大巨蛋停工不是因為公共安全，是因為不按圖施工，安全要在大家可忍受範圍，所以跟遠雄講一開始用59833人營運，不要寫什麼14萬，當時空間標準是9萬人，現在是6萬人，空間和人數要合起來算。

柯文哲說，大巨蛋是不按圖施工被停工，沒想到後面那麼難搞，拆得掉就拆了，最後就把它修到堪用的程度，至少安全要講得過去，標準是一樣的，只是讓營運人數下降，用比較少的人先開幕，跑一段時間要增加再處理。

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