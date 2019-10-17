收容人疑受虐後輕生 監院糾正綠島監獄

2019-10-17 11:50

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院調查綠島監獄人權案，發現收容人吳豐亦曾被單獨監禁近半年，並遭多次施用戒具，最久達49天，監所管理員並涉嫌於吳放封時辱罵、粗暴壓制他，而後更沒收其棉被、枕頭等保暖物品，吳後來輕生，2小時後才被發現，且急救過程不當，監院糾正法務部矯正署綠島監獄。

監察委員王幼玲、高涌誠、楊芳婉接獲人權團體陳情，指吳豐亦在綠島監獄遭受不當對待，於今年3月6日在該監二東舍輕生，且2個多小時後才被發現，急救不確實未能發揮效果。3名監委於5月6日突襲綠島監獄調查。

監委發現，去年11月27日，綠島監獄管理員於戒護吳豐亦放封時，涉以粗暴方式壓制吳，並以髒話辱罵他，以暴制暴，言行失當，管教手段不合目的性及比例原則，使吳左眼及左耳後挫傷，並對其施用戒具及單獨監禁，有違監獄行刑法施行細則等相關規定。

此外，綠島監獄相關戒護、監視管理人員對吳戒護管理、監視不周，致吳在獨居房內輕生，且錯失緊急救護時機。

監委調閱舍房監視畫面後發現，因戒護人員帶其他收容人去放封運動，吳竟在無人戒護的情況下，於上午8點33分單獨在舍房輕生，直到11點才被發現並開始急救，經調閱檢察官相驗畫面，急救過程8分鐘內，共停止心肺復甦術4次，共計4分40秒，核有違失，典獄長等相關主管人員也難辭其咎。

調查報告指出，吳豐亦因患有焦慮症，綠島監獄對吳辦理醫療照護未盡妥適，長期單獨監禁吳，最久將近6個月，並多次對吳施用戒具，最長達49天，對吳辦理獨居、施用戒具失當，與監獄行刑法等相關規定意旨不符，確有疏失，法務部應通盤檢視現有規定及移監轉銜措施，速謀改善。

另，調查過程也發現，綠島監獄正職人力不足，夜勤正職人員僅4名，欠缺場舍管理專業，經驗及戒護觀念都不足，且每年調動均大量流失正職人員。而夜勤人員22人中，約僱人員比率占68%，影響戒護管理品質。本案戒護科主管未善盡勤務督導權責，監獄首長對所屬業務監督督導不周，都有失職。

監委指出，在矯正人員素質方面，本案監獄管理員未能發揮正向管教功能以矯正受刑人，確有違失；在人力配置方面，法務部及綠島監獄應設法解決監所戒護設備不良，及人力配置問題。

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