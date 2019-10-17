韓喊檢討遠洋漁業3法 打臉2016年擔任閣揆的張善政？

2019-10-17 10:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天晚間在小琉球三隆宮廟埕舉辦鄉親開講，談論到當地漁民針對早已白化的歐盟漁業黃牌問題，韓說法規「太嚴格」、「要檢討」，但說法引來民進黨立委莊瑞雄質疑，他說，2015年10月1日拿到黃牌時正是毛治國當行政院長，當時國民黨對這種大事恍若未聞，拖了半年到2016年大選後改朝換代，從副院長繼任的張善政才因歐盟的黃牌警告第1階段將到期，火燒屁股下才在2016年3月倉促推動修法，韓現在這樣講，難道是打臉他的國政顧問團總召張善政？

韓國瑜昨夜在小琉球與在地居民、韓粉及仕紳的建議後，針對遠洋漁業三法發表看法，他指出，現在不是只有小琉球漁民在發牢騷吐苦水，而是全台漁民「凍抹條」，因為他在宜蘭那邊也接到好多的陳情，指漁業三法太嚴格，若有機會到中央服務一定會檢討。

根據行政院在2016年3月17日發布的新聞稿，當時張善政信誓旦旦的要以包裹方式處理有關「『遠洋漁業條例』草案、『投資經營非我國籍漁船管理條例』及『漁業法』部分條文修正草案」，但推動的過程在大選改朝換代後的看守內閣，草率的未與漁業界認真溝通就在冷氣房內修法，當時的綠色和平組織就指張善政的修法缺乏公民參與不透明，未能納入各方意見，讓之後出身屏東的前農委會主委曹啟鴻也只能接手張善政已構建的爛攤。

一路走來受漁民陳情而屢屢反映修法「要有溫度」 的莊瑞雄指出，張善政推動修法時，全立法院除了他以外沒有什麼立委大力反對罰則太重，遑論是面對張善政的國民黨黨團，曹接手後因法令架構都已建構，只能廣納民意並儘量在可行的空間來修法，重點是執法後於今年6月順利撤除黃牌，台灣漁業的國際貿易不再「黃袍枷身」，3年9個月的改革期間，陣痛讓漁民歷經苦難，換得台灣漁業的白化，拒收可能的紅牌，守住400億漁產。

莊瑞雄說，民進黨的行政院接手後當然知道執法會痛，但「明知山有虎，仍往虎山行」就是為了不要再拿紅牌、早日去掉黃牌，硬著頭皮執法，陣痛更實際反映在去年的地方選舉，韓這種說法，根本是打臉自己國政顧問團總召當年沒有溝通下的產物，現在還拿出來包裝主打，「偷吃的黑狗還煽動人向白狗討債」，就是騙選票。

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