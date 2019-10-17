朱立倫打「有梗輔選」輔選立委 致敬金城武自評87分

2019-10-17 09:35

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜請假專心跑選舉，國民黨前主席朱立倫走自己的路，專心輔選立委，主打「有梗輔選」，拍仿金城武宣傳照，幫國民黨立委羅明才輔選，朱辦也說，10月底輔選列車將開進中南部，為藍營立委參選人拉抬。

朱立倫辦公室今表示，朱立倫為羅明才輔選，首度突破人生尺度，向金城武致敬，站在坪林茶園拍攝宣傳照，相似度有多高？朱立倫自評「至少有87分吧！」輔選要用心用力，除了頭髮無法模仿，從上衣到鞋子可都是照著不老男神穿搭。

朱立倫也在臉書表示，跟羅明才擔任「一日茶農」，和所有在地里長，漫步茶園，瞭解文山包種茶收成、葉種、品茗，也幫羅加油。

朱立倫表示，站在茶園中間，山霧繚繞，他心裡在想：無論之前廣告寫的是「世界越快，心則慢」，或者今年的「這一杯茶，回味自然」，其實談的，都是要保有真實自我，堅持理想做自己，「一步一腳印，腳踏實地，就會有收穫。」

朱辦說，朱延續全台「有梗輔選」，針對立委參選人個人特色，量身打造創意策略，朱立倫和羅明才一同漫步茶園，化身質男推廣文山包種茶，畫面自在，朱辦攝影師也透露，朱過去看到鏡頭變成機器人，拍照一號表情，但這次「尷尬癌沒發作」。

朱辦指出，很多立委參選人邀約站台，欠帳越欠越多了，除了雙北、桃園，10月底輔選列車將開進中南部，為藍營立委參選人拉抬。

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