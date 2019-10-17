台船推動潛艦產業園區 和平島基隆廠成最佳首選

2019-10-17 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕潛艦國造計畫目前順利進行中，而台船董事長鄭文隆為潛艦產業永續發展，積極推動潛艦產業發展園區，據了解，園區用地以位於基隆和平島的台船基隆廠為最佳選擇，且包括國外製造潛艦系統的廠商都有意願進駐。

根據《上報》報導，台船向國外協力廠商說明潛艦產業發展園區構想之後，包括電瓶、枙桿、油壓氣壓系統、壓力殼組件，以及製造X尾舵翼控制系統的國外廠商都有意願進駐，台船將於月底和廠商洽談，若順利雙方可簽訂合作備忘錄（MOU），待所有設立園區相關細節確定後，年底再正式向政府高層提出簡報。

相關人士透露，當時鄭文隆提出該園區構想時，是以高雄台船潛艦廠房為中心設計，但受限於土地取得問題，選擇改為閒置土地較多的台船基隆廠。基隆廠目前僅承造海巡署100噸巡邏艇，加上船廠位於和平島，進出道路僅有一條，方便人員管制，封閉地形更符合生產機密性潛艦組件的需求，不過要成立園區，還是需要基隆市政府協助，撥用基隆廠周邊公有地才能讓園區完整。

相關人士指出，國外協力廠商願意來台進駐潛艦產業園區，主要是考量到各國輸出許可，若以技術輸出的技轉方式在台生產則方便許多，加上潛艦不是只造一艘，未來30年內可能有15艘潛艦的製造需求，不僅創造龐大經濟效益，同時也創造出至少1萬個潛艦相關技術的就業機會。

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