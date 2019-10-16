蔡清祥30年前訪美 意外催生驗屍重鎮

2019-10-16 21:23

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部長蔡清祥16日出席法醫研究所的「千奇百怪新興毒品 讓你『嗨』部要命」記者會，特地準備自己30年前出訪美國進修的資料，指當時還是主任檢察官，獲選派到美國學習相驗屍體的制度，大開眼界，返國後寫了一篇報告，建請成立法醫研究中心獲准，時至今日，中心已變成法醫研究所，且是國內首屈一指的相驗重鎮，讓他非常榮幸。

蔡清祥表示，當年全國只有2個法醫驗屍，他調法務部辦事後，有幸赴美進修，學習的就是美國的相驗屍體制度，美國的法醫與台灣不同，不受檢察官指揮，具有醫師身分，可獨立辦理驗屍、解剖、死因鑑定等工作。

蔡清祥發現，美國的檢察官不參與驗屍與解剖工作，均交給具有醫師資格的法醫師或驗屍官處理，且解剖與否的決定權在法醫師或驗屍官，而非檢察官，且他們的辦公室均設有完善的實驗室。

他指出，美國光是一間驗屍間就有8床，每床均有X光機，所費不貲，在那個年代令他大開眼界，更特別的是，美國法醫因為獨立行使職權，若相驗時產生疑問，還有「法醫法庭」，法醫師可進行庭訊。

蔡清祥返國後寫了一篇「美國相驗制度之研究」，建議積極籌設法醫研究所或充實法醫中心之設備、提高專職法醫師待遇，以吸引合格者來從事延攬培育適任之法醫師、提昇檢驗員之水準、賦予法醫師獨立驗屍之權責，減輕檢察官相驗工作之負擔，最後催生了法醫研究所，而他也曾擔任過法醫研究所所長，宛如命運的安排，相當湊巧。

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