台聯到北市府抗議 質疑柯與遠雄官商勾結、都審放水大巨蛋

2019-10-16 16:13

〔記者陳璟民／台北報導〕台北文化體育園區（大巨蛋）開發案，日前在台北市都市設計審議委員會第七度闖關，於疑慮重重中通過，台灣團結聯盟文宣部主任潘厚勳、組織部主任周倪安等人，今天下午在市府中庭召開記者會，質疑防災避難電腦模擬「最差情境」跑不出結果，柯市府卻惡劣護航、集體放水，市長、台灣民眾黨主席柯文哲是否為了民眾黨立委選舉，跟遠雄集團政商利益交換，而放水大巨蛋？

市府都市發展局副局長羅世譽代表接受抗議書時說，審查過程公開，沒有強度關山，英國格林威治大學研發總監對電腦模擬執行參數組合的解釋文件，有在昨天的記者會公布，市府跟遠雄無官商勾結情事。

潘、周等人拉開「放水大巨蛋，遠雄做柯黨大金主？」、「罔顧市民公安，罷免柯文哲」等標語，對柯市府通過大巨蛋都審表達嚴正抗議。

潘厚勳說，柯文哲上屆任期剛就任時說「大巨蛋安檢如果不過的話，那就真的要考慮拆了」，前副市長林榮欽在任時曾帶隊，找兩名日本專家會勘，發現大巨蛋第四層看台民眾可能會來不及逃生，如今大巨蛋可以放水過關，是否柯文哲跟遠雄董事長趙藤雄喬好了，趙準備當民眾黨大金主，供柯進軍國會，劍指2024年總統大選？

周倪安表示，大巨蛋是柯文哲承諾會處理的5大弊案之一，結果上任後，讓它越蓋越大，電腦模擬逃生是不及格的情況下，讓大巨蛋通過都審，市民不能接受。

台聯社運部主任歐陽瑞蓮說，因為遠雄想要增加商場營業面積，未經都審通過就變更設計，眼中只有利益，沒有公共安全，柯市府都審大巨蛋，「最差情境」模擬逃生避難沒辦法通過，她要請問都市發展局長黃景茂：「如果火災，地下2樓距離地面100公尺，30秒，你能跑出來嗎」？

台灣民族黨主席楊智淵表示，柯文哲說要把大巨蛋拆掉，結果卻跟遠雄勾結、跟他吃飯，這是「打著白色力量的旗號，做著黑箱作業的事情，是最闇黑的政客」。

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