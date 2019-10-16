與黃國昌發起「居住正義改革聯盟」 林洲民：公宅怎能曇花一現

2019-10-16 13:21

〔記者陳昀／台北報導〕台灣高房價問題引發社會各界關注，前台北市都發局長林洲民、時代力量立委黃國昌、台北市議員邱威傑等7人今天共同發起「居住正義改革聯盟」，提出3大訴求，林洲民更直言，看到台北市政府公宅興建速度慢下來覺得可惜，這麼重要的事怎麼可以曇花一現？

居住正義改革聯盟共有7位共同發起人，除了林洲民、黃國昌、邱威傑，還有居住正義協會理事長黃益中、房市專家Sway與呂佳育、吳少喬2位媽媽，並提出「完成實價登錄2.0，落實房市資訊透明」、「修法課徵囤房稅，抑制不動產炒作」、「履行社會住宅承諾，解決青年租屋困境」3大訴求。

黃國昌指出，台灣薪資凍漲、房價卻不斷飆漲，從1989年無殼蝸牛運動至今已30年，但台灣的房價所得比仍名列全世界購屋痛苦指數前10名、台北市是第二名，這些不合理的土地炒作所造成的社會問題，外部成本也是整個社會共同承擔，改革已來到關鍵時刻，攸關台灣經濟與年輕人的發展與未來，不能再耽擱。

黃國昌說，居住正義的需求在每次選舉都會成為政治人物的口號，呼籲大家不分黨派站出來，面對自己離承諾還有多遙遠，11月9日預計在東區發起活動，與民眾溝通理念。

林洲民表示，無殼蝸牛運動記憶猶新，2014年10月巢運前往帝寶群起再抗議，當時台北市空屋率還不如去年，台北市長柯文哲首次競選也將8年5萬戶公宅納入政見，因此他答應進入市府任職，但今年看到公宅興建速度放慢覺得很可惜，這麼重要的事怎麼可以曇花一現？居住正義是他重要的人生價值，他認為，從囤房稅到興建公宅缺一不可，「距離美麗新世界很遠很遠，但是一天都不可以等。」

Sway說，8年級是沒有機會買房子的，除非爸媽有錢，因為政府聲稱薪資上漲卻完全無感，「就像我跟郭台銘的平均薪資是兩億，跟我們一點關係都沒有」，爸爸當時買房40萬元、我自己買房要700萬元、到現在要買一樣的三房兩廳，可能要兩三千萬元，台灣房地產看起來有榮景，但其實都被投資客、建商吃掉了。

Sway說，因為選舉考量出現實價登錄1.0，這種遮遮掩掩的版本看不到真實的房價變化，但連執政黨都不敢修成2.0，藍綠都不想讓房價太透明，前總統馬總統過去推出合宜住宅，卻成為政治打手，被建商消滅，還有房子沒交屋、還在漏水，居住正義淪為口號，更可笑是新北市長侯友宜還說居住正義是民粹，偏偏新北市是如此需要居住正義，自己加入這個聯盟不是要挺誰，關於房市，任何人都要站出來。

吳少喬說，自己是明年就要滿40歲的媽媽，很多朋友已踏入婚姻卻沒辦法擁有房子，辛辛苦苦在桃園買了房子，每個月還要背3萬元房貸，為此減少陪伴孩子的時間。

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