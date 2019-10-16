挽救竹林產業 政院明通過修法取消竹林生長年限

2019-10-16 12:24

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於全台利用率最高的竹材多來自於原住民保留地，其中桂竹佔比高達8成5，不過「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」2016年7月上路後，地主多選擇領取補償金，不再供應竹材給加工廠，導致竹料嚴重短缺，衝擊本土竹林產業，據悉，行政院明天召開的院會將通過「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」修正草案，取消竹林必須生長到6年才能參加禁伐補償的規定，讓地主彈性管理竹林。

目前佔全台森林面積11％的竹材遭遇產業瓶頸，原民會3年多前制定「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」，補償原保地上的林農（意指有種植林木的地主）每公頃3萬元，條件是不能伐木。

由於「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」2016年7月1日實施後，對於林農（地主）來說，因每公頃每年補貼3萬元，比起賣竹子收益更好，不少人因此選擇參加禁伐補償，以南投竹山的竹藝產業為例，不少業者使用桃竹苗過去的竹子，在禁伐補償條例之後竹材來源變少，成本也變高。

另外，原住民族委員會考量竹林在成長第4年就會開始老化，且老化後的竹林水土保持能力將會降低，考量竹林須適當經營管理才能涵養國土，原民會因此提出修正草案，原本規定竹林必須要長6年，才能參加禁伐補償，這次修法將年限拿掉，竹林砍伐後，重新生長，只要保持7成覆蓋率就能參加禁伐補償。

這項修法未來若經立院三讀通過後，地主可以領取4年補償，待竹子4年後成熟便賣給下游加工業者，砍伐後等待竹子重新生長，覆蓋率達7成後，就可重新申請禁伐補償，不必像現在砍掉後要再等6年才能申請。

此外，為避免事權不統一，並造成民眾詢問上的困擾，這次修法也明定，造林回饋業務一律回歸到農委會林務局的業務管轄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法