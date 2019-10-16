大巨蛋都審闖關成功 林洲民：柯變得跟馬、郝一致

2019-10-16 11:24

〔記者陳昀／台北報導〕台北大巨蛋14日第7次闖關台北市都市設計審議委員會通過，前台北市都發局長林洲民曾痛批這是最惡劣的護航，並稱當天「國殤紀念日和狗吠火車紀念日」，今天上午受訪時被問到認為台北市長柯文哲有參與主導嗎？他停頓3秒後忍不住笑出來說：「你覺得呢？我的感覺應該跟你一樣。」他也提到，柯文哲變了，在大巨蛋上，變得跟前台北市長馬、郝是一致的。

林洲民上午出席和時代力量立委黃國昌共同發起的「居住正義改革聯盟」發起記者會，他會前受訪指出，10月7日晚上台北市都發局召開一場不到三分之一委員出席的討論會，該會議的結論主導14日大巨蛋都審決議，但能闖關成功，是根植於關閉「不熟悉現場」、「逃難驚恐情緒」2項重要參數，且不做最差狀況模擬，爭議太大了，世界上沒有一個大型場館向台北市這次都審這樣，世界上、防災避難模擬史上，台北市是第一個不考慮兩項重要參數的。

被問到認為柯文哲是否主導大巨蛋結論？林洲民停格3秒後忍不住笑出來說：「我覺得...你覺得呢？我鼻子好、眼睛好、反應好，我的感覺應該跟你的感覺一樣。」

對於台北公宅目標跳票、柯文哲稱「空屋多推包租代管就好」，林洲民表示，完全不能理解、無法接受，不懂柯的陳述，若要以此為理由，為何要放進2014的政策白皮書？

被問到柯文哲變了嗎？林洲民說，從公宅政策來看確實是變了；記者追問從大巨蛋來看呢？他說，當然變了，變得跟前台北市長馬英九、郝龍斌的看法其實是一致的。

被問到婉拒柯文哲的不分區，如今和黃國昌一起發起「居住正義改革聯盟」是不是在「棄柯投黃」？林洲民堅決說：「不，我從頭到尾就是不棄居住正義」，他說，任何立委邀請他都會參加，因為這是他的價值，就算是「柯文哲主席」邀請他參加居住正義論壇，也會參加。

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